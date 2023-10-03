Силуанов заявил, что Минфин поддержал продажу алкоголя онлайн

Министерство финансов России поддерживает продажу алкоголя онлайн, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Он добавил, что итоговой договоренности в правительстве по этому вопросу пока нет.

Вы знаете, тема (продажа алкоголя через Интернет — NEWS.ru) у нас в правительстве обсуждалась, она достаточно дискуссионная. У нас есть ведомства, которые ее поддерживают, в данном случае — Минфин. Есть ведомства, которые категорически против, — сказал он.

Напомним, онлайн-торговля алкоголем в России запрещена с 2007 года. Некоторые производители используют принцип click&collect, когда покупатель резервирует товар, но оплачивает и забирает его в офлайн-магазине. В ближайшие годы Beluga Group собирается запустить четыре магазина-склада для сбора онлайн-заказов.