Силуанов заявил, что урезания в бюджете России нет Силуанов заявил, что на все запланированные действия России денег хватит

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Антон Силуанов

Бюджетных средств хватит на все запланированные цели, заявил на пленарной сессии Международного финансового форума глава Минфина России Антон Силуанов. По словам министра, урезания (секвестра) в бюджете нет.

Если мы говорим об урезании бюджета, бюджет у нас движется вперед, растет. Нормальный, здоровый бюджет. Никакого урезания в бюджете нет. А что вы называете секвестром — это те расходы, которые мы перенаправляем на другие сферы, — заявил министр.

Так глава ведомства ответил на вопрос о секвестре председателю комитета Госдумы по бюджетам и налогам Андрею Макарову. Отмечается, что в следующем году расходы бюджета составят 36,6 трлн рублей при доходах в 34,1 трлн рублей.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 году в России с 5,3% в апрельской версии до 7,5%. На 2024 год прогноз изменился с 4% до 4,5%. Показатели на 2025 и 2026 годы остались прежними — на уровне 4%.

Ранее экономист Дмитрий Потапенко заявил, что реальный рост цен в российских магазинах расходится со статистикой Минфина и Центробанка. По его словам, инфляция в реальности достигает 25–35%.

Потапенко считает, что поднятие ключевой ставки негативно отразится как на простых россиянах, так и на бизнесе. Он отметил, что кредиты станут еще более недоступными.