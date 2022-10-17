Силуанов высказался по поводу повышения налогов в России Силуанов: вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян сейчас неактуален

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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов

Вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян на данный момент неактуален, заявил глава Минфина Антон Силуанов выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает РИА Новости. По его словам, сейчас неподходящее время для увеличения налогов.

Мы договорились о том, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае — вообще их трогать не будем. Поэтому мне кажется, что вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный и время далеко не самое подходящее, — сказал Силуанов.

Заместитель главы Минфина России Ирина Окладникова ранее сообщила, что в проекте государственного бюджета на 2023–2025 годы введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не заложено и оно не обсуждается. По ее словам, эта мера является бессмысленной.

Замминистра финансов подчеркнула, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ в настоящее время является бессмысленной мерой. Замглавы Минфина подчеркнула, что российское правительство на самом деле уже один шаг в этом направлении сделало.

С начала прошлого года в России действует повышенная ставка НДФЛ в размере 15% для тех категорий граждан нашей страны, чей общий доход превышает 5 млн рублей в год. Чиновница напомнила, что с 2021 года Фонд поддержки детей с тяжелыми и хроническими болезнями «Круг добра» наполняется именно из средств, поступающих в государственную казну благодаря указанной выше инициативе.