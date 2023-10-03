Силуанов высказался о расходах на проведение СВО в 2024 году Силуанов заявил о готовности бюджета РФ обеспечить выполнение всех задач СВО

Запланированные Министерством финансов России ресурсы позволяют обеспечить выполнение всех задач специальной военной операции на Украине, заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе своего выступления на Московском финансовом форуме. По его словам, которые приводит ТАСС, главным приоритетом государственного бюджета является поддержка участников СВО, а также поддержание обороноспособности России.

Запланированные на следующий год ресурсы позволяют полностью обеспечить задачи СВО, включая поставки вооружений, военной техники, материально-техническое и социальное обеспечение военнослужащих. Общий объем расходов на национальную оборону составит 10,8 трлн рублей, — заявил он.

Министр финансов подчеркнул, что доля расходов бюджета, связанных с обороной и безопасностью, будет увеличена. Это обусловлено тем, что данные статьи расходов являются наиболее приоритетными для государства. При этом он отметил, что расходы бюджета на экономику в номинальном выражении не падают.

Антон Силуанов ранее заявил, что урезаний в государственном бюджете России нет. По его словам, средств хватит на все запланированные цели. Отмечается, что в следующем году расходы бюджета составят примерно 36,6 трлн рублей при доходах в 34,1 трлн рублей.