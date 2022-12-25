Силуанов заявил, что санкции против России выгодны только США

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Антон Силуанов

Санкции против России выгодны только США, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью арабскому телеканалу Asharq News. Министр отметил, что антироссийские ограничения оказались серьезным вызовом для Европы, в то время как Вашингтон нарастил объемы поставок нефти и газа на рынок ЕС. После введения рестрикций, подчеркнул Силуанов, в странах Евросоюза началась инфляция, а конкурентоспособность местных предприятий резко снизилась.

По сути дела, что произошло? Произошло то, что американцы хотели реализовать — их нефтегазовые поставки на рынок Европы увеличились. Но какой ценой для Европы? Ценой увеличения инфляции и снижения конкурентоспособности европейских предприятий, — заявил Силуанов.

По словам министра, диверсии на «Северных потоках», введение потолка цен на поставки энергоресурсов из РФ, а также другие санкции нужны США для того, чтобы поставлять в Европу более дорогой СПГ.

Руководитель ведомства также подчеркнул, что к концу года снижение динамики экономики России составит менее 3%, в то время как инфляция немного превысит 12%. По словам Силуанова, Россия выполняет все бюджетные обязательства.

Кроме того, министр подчеркнул, что ситуация на рынках Запада ухудшается. Об этом свидетельствуют рост инфляции, повышенные тарифы на коммунальные услуги, а также рост цен, который обогнал российские показатели.

Что касается ситуации в западных странах, тот там не так все однозначно, и мы видим, что инфляция бьет сорокалетние рекорды, тарифы на коммунальные услуги, цены растут значительно выше, чем в РФ, — добавил министр.

При этом Россия находит другие рынки сбыта для своих товаров, ввиду чего санкционная риторика Запада уже всем поднадоела, отметил Силуанов. По его словам, в первую очередь страны США и ЕС навредили рестрикциями сами себе, создав глобальный кризис на рынках продовольствия, энергетики, а также нарушив логистические цепочки.

Ранее советник-посланник посольства РФ в Вашингтоне Андрей Леденев заявил, что попытки США подорвать технологическое развитие России обречены на провал. По его словам, они не только ведут к деградации отношений между Москвой и Вашингтоном, но и будут иметь негативные последствия для третьих стран.