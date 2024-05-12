Силуанов: Россия вернется к «нормальному» бюджетному процессу

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Антон Силуанов

Кандидат на должность министра финансов Антон Силуанов заявил, что бюджетный процесс в России станет «нормальным». Во время заседания в ГД он объяснил, что в 2024 году Минфин будет решать требующие ассигнований задачи, поставленные президентом РФ, через поправки в закон «О бюджете», передает РБК.

Мы заинтересованы в том, чтобы все депутаты участвовали в этом процессе. Сегодня у нас есть ограниченный механизм перераспределения расходов внутри бюджета в ходе его исполнения — без внесения поправок в закон о бюджете, — добавил Силуанов.

Он отметил, что главной программной целью министерства станет поиск необходимых ресурсов для реализации поставленных задач, в числе которых — поддержка россиян. Также Силуанов выделил в приоритет обеспечение безопасности и нужд СВО.

Ранее стало известно, что доля расходов федерального бюджета России, находящихся в закрытой части отчетности, достигла 22,6% по итогам прошлого года, указано в данных проекта закона «Об исполнении федерального бюджета за 2023 год». Уточняется, что в денежном эквиваленте объем трат из данного сегмента достиг отметки в 7,3 трлн рублей. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году: тогда доля закрытых расходов составляла 21,7%.

Всего же в течение прошлого года из бюджета было выделено 32,35 трлн рублей, что на 11% превышает изначально запланированный уровень. Из этой суммы 25 трлн рублей распределили между различными ведомствами.