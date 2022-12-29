Силуанов: Россия останется крупнейшим мировым экспортером нефти

Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Россия была и будет крупнейшим мировым поставщиком нефти, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр финансов РФ Антон Силуанов. Он подчеркнул, что введенный странами Запада потолок цен никак не отразится на статусе России. При этом он сказал, что цены на нефть будет определять рынок, а не западные лидеры.

Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти. Она им и останется. <...> Цены будут определяться на основании рыночных принципов, а не на основании каких-то потолков, ограничений, что не может работать в рамках рыночного ценообразования, — отметил Силуанов.

3 декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

27 декабря Путин подписал указ об ответных мерах в связи с введением потолка цен на отечественное черное золото. Согласно указу, поставки нефти и нефтепродуктов в страны, поддержавшие ограничения, возможны только на основании специального решения главы государства.