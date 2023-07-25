Силуанов развеял опасения по поводу дефицита госбюджета Силуанов: опасения по поводу дефицита госбюджета преувеличены

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Силуанов

Опасения по поводу катастрофического падения доходов госбюджета РФ значительно преувеличены, заявил в интервью «АиФ» глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, оснований переживать за способность государства финансировать решение текущих задач нет. По итогам 2023 года размер дефицита бюджета составит порядка 2–2,5% ВВП, более точно показатель получится подсчитать во второй половине года, сказал Силуанов.

У нас нет беспокойства, потому что в целом доходы в бюджет поступают лучше, чем мы прогнозировали. Я имею в виду доходы от ненефтегазовой экономики. Примерно на 18% они превышают уровень прошлого года. НДС, налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц — все основные доходные источники в плюсе, — пояснил глава ведомства.

Министр отметил, что эксперты высказывали опасения относительно дефицита бюджета больших авансовых расходов в начале текущего года, которые хоть и были нетипичными, но все же запланированными. В настоящее время размер дефицита выходит на плановый уровень.

6 июня Минфин отчитался о дефиците госбюджета, который в январе — мае 2023 года составил 3,41 трлн рублей. Объем расходов из федеральной казны за пять месяцев 2023 года составил 13,229 трлн рублей, превысив показатели предыдущего года за этот период на 27%. Количество денег, поступивших в российский бюджет в январе — мае 2023 года, снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом и составило 9,81 млрд рублей.