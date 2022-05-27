В России выплату госдолга объяснили сохранением имиджа надежного заемщика Силуанов: Россия выплачивает госдолг, чтобы сохранить имидж надежного заемщика

Антон Силуанов / Фото vk.com/ruminfin

Россия продолжит обслуживать госдолг и будет стремиться избежать дефолта, так как страна намерена сохранить статус надежного заемщика и надежного партнера, заявил министр финансов России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете, сообщает РИА Новости. По этой причине, даже несмотря на ограничения со стороны Запада, Россия будет обслуживать свой долг.

Мы страна, которая взаимодействует с инвесторами. Мы надежный заемщик. Пройдут эти времена, они, безусловно, пройдут, но осадок останется, — сказал он.

Минфин США отказался продлить лицензию для обслуживания внешнего долга России, срок действия которой истек 25 мая. Американским банкам и гражданам будет запрещено получать выплаты по российским бондам. В Госдуме РФ при этом заявили, что в таком случае Россия будет производить платежи в рублях.

В российском Минфине на это заявили, что страна продолжит осуществлять платежи по госдолгу на фоне ужесточения Западом ограничений. Они будут производиться в рублях. В ведомстве отметили, что отказ США продлить лицензию на обслуживание внешнего долга России является ущемлением прав зарубежных инвесторов и подрывает доверие к западной финансовой системе.