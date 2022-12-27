Силуанов рассказал об уровне инфляции в первом полугодии 2023 года Силуанов: инфляция в РФ в первом полугодии 2023 года будет низкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфляция в России в первом полугодии 2023-го сохранится на низком уровне, заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает ТАСС. Он также отметил, что общий уровень инфляции в стране снижается.

Инфляция снижается. В первом полугодии следующего года точно она будет находиться на низком уровне, — сказал Силуанов.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что доходы людей с минимальными заработками в России в этом году увеличились на 27,8%. Глава государства добавил, что общий уровень бедности в стране снизился в ноябре до 10,5%. Он подчеркнул, что это было одной из двух целей на 2022 год. Кроме того, планировалось продолжать политику развития страны.

До этого в ходе правительственного совещания Путин поставил задачу добиться реального повышения доходов населения. Он обратил внимание, что граждане определяют свое благосостояние по количеству денег «в кармане», а не по статистическим расчетам. По словам Путина, властям удалось добиться позитивных показателей. Уровень бедности в третьем квартале 2022-го по сравнению с прошлым годом немного снизился, растут номинальные доходы людей.