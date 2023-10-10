Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2024 году Силуанов: рост номинальных зарплат бюджетников в 2024 году составит 9,8%

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Рост номинальных зарплат работников бюджетной сферы в России в 2024 году составит порядка 10%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе заседания программной комиссии партии «Единая Россия» по реализации народной программы в 2023 году. По его словам, которые приводит ТАСС, министерство предусмотрело необходимые ресурсы и для поддержки субъектов федерации.

Предусмотрели [в проекте бюджета на 2024–2026 годы] необходимые ресурсы на повышение денежного содержания «указных» категорий работников в соответствии с темпом роста заработной платы. Уровень роста номинальных заработных плат, который заложен, в 2024 году составляет <...> 9,8%, — сказал Силуанов.

Он также уточнил, что большое количество бюджетников финансируется из областных и районных бюджетов. В этой связи в правительстве предусмотрели поддержку регионов для выполнения всех финансовых обязательств на этих уровнях.

В конце августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2024 году минимальный размер оплаты труда в стране поднимут на 18,5%. По словам главы государства, увеличение МРОТ таким образом будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в целом. Путин отметил, что это коснется 4,8 млн работников. Учитывая показатель 2023 года, размер МРОТ может вырасти до 19 тысяч 246 рублей.

При этом власти решили не выделять средства на индексацию зарплат федеральных госслужащих в 2024 году. Прежде закон о бюджете предусматривал повышение окладов чиновников на 4%. Решение не будет касаться зарплат работников бюджетных организаций, индексация которых запланирована на 1 октября 2024 года. Как предполагается, оклады бюджетников повысят на прогнозный уровень инфляции — 4,5%.