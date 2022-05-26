Силуанов рассказал, что будет с Россией при техническом дефолте Силуанов: технический дефолт никак не повлияет на россиян

Антон Силуанов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

При техническом дефолте жизнь россиян никак не поменяется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва все равно будет стремиться рассчитаться по госдолгу, даже если Запад воспрепятствует этому.

Даже если США объявят России технической дефолт, для россиян ничего не изменится, — сказал глава ведомства.

Он добавил, что у РФ хватает валюты и ресурсов для оплаты по счетам. Кроме того, Москва предложит инструмент, чтобы все держатели российского долга могли получить свои проценты, продолжил Силуанов.

Накануне Минфин США отказался продлить лицензию для обслуживания внешнего долга России. Американским банкам и гражданам будет запрещено получать выплаты по российским бондам. В Госдуме РФ при этом заявили, что в таком случае Россия будет производить платежи в рублях.