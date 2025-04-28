Силуанов раскрыл степень готовности Центробанка к выпуску цифровых рублей Силуанов: Центробанк почти готов к выпуску цифровых рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Центральный банк России почти готов к выпуску цифровых рублей, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в рамках просветительского марафона общества «Знание. Первые», приуроченного к 80-летию Победы. По словам министра, которые приводит корреспондент NEWS.ru, цифровой рубль является третьей формой отечественной валюты.

На самом деле цифровой рубль — это третья форма нашей валюты. Есть наличные, есть безналичные карточки, и есть еще цифровой рубль. Центральный банк уже практически готов к выпуску цифровых рублей и для людей, — подчеркнул Силуанов.

До этого операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман заявил, что цифровой рубль сделает оплату услуг ЖКХ более безопасной и удобной для россиян. По его словам, новая форма национальной валюты, размещенная на платформе Центробанка, обеспечит дополнительную защиту средств потребителей.

Ранее сообщалось, что массовое внедрение цифрового рубля произойдет в России позднее, чем планировалось. Как указала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор объявит дату позднее. По ее словам, сначала следует отработать все детали в пилотном проекте и осуществить консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов.