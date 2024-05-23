Силуанов раскрыл, на что потратят доходы от изменения налоговой системы Силуанов: доходы от изменения налоговой системы потратят на повышение соцвыплат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Силуанов

Доходы, вырученные от изменения налоговой системы, пойдут на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, на модернизацию социальной инфраструктуры, сообщил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме. По его словам, президент обозначил эти приоритеты в послании, передает ТАСС.

Спектр расходов, на которые пойдут налоги, касается важнейших приоритетов, обозначенных президентом в послании. Государство потратит собранные ресурсы на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями, социальную инфраструктуру, — сообщил Силуанов.

При этом министр объяснил, что изменение налоговых ставок не коснется подавляющего большинства граждан. В выигрыше останутся семьи с двумя и более детьми, добавил он. Так, граждане смогут возвращать часть уплаченных налогов.

Силуанов также заявил, что основные параметры справедливой налоговой системы в стране должны быть зафиксированы до 2030 года. По его словам, ведомство будет предлагать «разумную прогрессию» по НДФЛ. Силуанов пояснил, что это необходимо для создания конкурентоспособной налоговой системы в сравнении со странами-соседями.