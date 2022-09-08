Силуанов призвал Россию «жить по средствам и не ходить с протянутой рукой» Силуанов: России необходимо «жить по средствам» ради финансового суверенитета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Силуанов

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил на Московском финансовом форуме, что финансовый суверенитет для России означает «жить по средствам и не ходить с протянутой рукой». По его словам, которые приводит РИА Новости, тема финансового суверенитета является «очень важной» для России и она не может опираться лишь на армию и флот.

Что такое финансовый суверенитет? Это жить по средствам и не ходить с протянутой рукой. <...> Потому что мы проходили в истории много периодов, когда у нас одна надежда только на «дадут ли нам в долг или нет», — пояснил Силуанов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главные факторы, которые позволяют сохранять в стране финансовую стабильность в условиях санкций. В их числе он назвал функционирование Фонда национального благосостояния, которое позволило создать вместе с Банком России подушку безопасности, а также создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования в ведомствах. Другими важными факторами стали укрепление рубля, ответственная финансовая политика и решения, принимавшиеся под руководством президента России Владимира Путина.