Силуанов призвал пересадить российских чиновников на «Лады»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Lada Granta в автосалоне дилерского центра Lada в Москве

Министр финансов России Антон Силуанов предложил пересадить российских чиновников на автомобили «Лада», чтобы поддержать отечественное производство, пишет РИА Новости. По его словам, нужно искать все новые способы поддержки экономики, потому что бюджет — это очень сложный инструмент, и нельзя допустить, чтобы бюджетные средства становились определенным «наркотиком».

Это инструмент с одной стороны и созидания, а с другой стороны — этот инструмент может быть и источником разрушения. Здесь очень важно найти эту грань, потому что сейчас мы слышим: давай больше финансирования, давайте больше вкладывать туда. Мы смотрим на наши финансовые ресурсные возможности, — сказал глава Минфина.

Как отметил Силуанов, в больших масштабах поддерживать российскую экономику на бюджетной основе можно только на какое-то время. Временно это действительно допустимо, но постоянно такая политика продолжаться не должна. В результате бюджетные средства, постоянно вливаемые в экономику, могут привести к инфляции, снижению реальных доходов населения и в конечном итоге ухудшению уровня жизни россиян.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация в российской экономике складывается непросто, сейчас особенно важно проявлять гибкость и иметь возможность быстро реагировать на изменения. Она добавила, что экономическая обстановка уже не будет такой, какой являлась раньше.