Силуанов призвал не верить заявлениям о дефолте в России Силуанов: заявления о дефолте в России не имеют никакого отношения к реальности

Антон Силуанов / Фото duma.gov.ru

Заявления недружественных стран о дефолте в России не имеют никакого отношения к действительности, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что Москва в состоянии обслуживать госдолг и будет стремиться это делать.

То, что сейчас говорят про дефолт, вообще никого отношения не имеет [к действительности]. Дефолт это западных стран перед собой. У нас есть деньги. И еще раз говорю, что мы будем рассчитываться, — сказал Силуанов.

Он также сообщил, что за последние три месяца общий размер поддержки российской экономики составил 8 трлн рублей. По его словам, проведение специальной военной операции на Украине не требует «огромных затрат».

Ранее министр заявил, что даже случись технический дефолт, жизнь россиян никак не поменяется. По его словам, Москва все равно будет стремиться рассчитаться по госдолгу, даже если Запад воспрепятствует этому.