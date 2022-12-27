Силуанов: позиция властей по налогообложению уехавших пока не сформирована

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Позиция властей по налогообложению работающих из-за рубежа россиян пока окончательно не сформирована, идет обсуждение предложения депутатов Госдумы на этот счет, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, которые приводит РИА Новости, инициативы в этой сфере не должны создавать негативных стимулов для бизнеса.

Мы, собственно, хотим сделать так, чтобы налоги платились, не создавая никаких негативных стимулов. Поэтому взвешиваем предложения депутатов, и правительство определится с позицией [по этому вопросу], — сказал министр.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести повышенную ставку налогообложения и отменить преференции для покинувших Россию, в том числе после начала специальной военной операции. Он отметил, что уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами в соответствии с законодательством России.

Как уточнил впоследствии замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, разрабатываемые в Госдуме поправки предусматривают повышение налогов для уехавших индивидуальных предпринимателей, а также исключают возможность работы нерезидентов в режиме самозанятых. Уехавшие из страны должны будут либо оформить трудовые договоры, либо зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, но не пользоваться соответствующими льготами.