Силуанов посоветовал неочевидные книги о финансах Силуанов посоветовал будущим финансистам читать классическую литературу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал читать классику русской литературы, чтобы лучше разбираться в финансах. Отвечая на соответствующий вопрос школьницы, он привел в пример произведения Николая Гоголя и Антона Чехова, передает корреспондент NEWS.ru с федерального просветительского марафона «Знание.Первые».

У министра финансов не всегда есть время читать книги о финансах, поскольку в работе постоянно есть финансовая информация. Читайте нашу российскую классику. Это Гоголь — «Ревизор», «Мертвые души», Чехов — «Вишневый сад». Много найдете там хорошей и полезной информации о финансах, — сказал Силуанов.

Ранее Союз писателей России опубликовал список самых читаемых книг о Великой Отечественной войне. Рейтинг возглавила повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие...». На втором месте оказался рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека». Третье место заняла повесть Бориса Васильева «В списках не значился».

До этого председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова высказалась о необходимости передать полномочия по контролю за содержанием детской литературы от Минцифры к Минкультуры. Она также указала на проблему пропаганды деструктива в современных изданиях.