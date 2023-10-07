Силуанов ответил россиянам, недовольным курсом доллара Силуанов заявил, что России важны стабильность и предсказуемость доллара

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Антон Силуанов

Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил Telegram-каналу SHOT, что Москве важны предсказуемость и стабильность американской валюты. Так он прокомментировал превышение курсом доллара отметки в 100 рублей. 6 октября в ходе торгов на МосБирже стоимость доллара достигла 101 рубля впервые с 14 августа.

Я высказывался на Московском экономическом форуме. Кому надо больше, кому — меньше. Нам главное — стабильность и предсказуемость, — заявил Силуанов.

Ранее финансовый эксперт Татьяна Волкова заявляла, что за курсом валют, в том числе доллара США, стоит следить только тем россиянам, чьи проблемы требуют решения именно с помощью иностранных денежных единиц. Остальным, по ее словам, лучше забыть о биржевых показателях навсегда. Она подчеркнула, что в России активно развивается внутреннее производство, что снижает зависимость страны от зарубежных валют.

Утром 6 октября курс доллара в ходе торгов на Московской Бирже вырос до 101 рубля. В последний раз американская валюта поднималась до этих значений 14 августа. Тем временем евро вырос до 106,9 рубля, а юань — до 13,84.

По словам финансового аналитика Александра Разуваева, в ближайшее время валютный курс будет варьироваться от 90 до 100 рублей за один доллар.