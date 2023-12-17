Силуанов оценил возможность национализации «Балтики» Силуанов: национализация «Балтики» в настоящее время не обсуждается

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Антон Силуанов

Национализация пивоваренной компании «Балтика» в настоящее время не планируется, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в кулуарах съезда «Единой России». Он добавил, что предприятие находится во временном управлении «по аналогии с теми решениями, которые принимали недружественные страны».

В настоящее время не планируется. Мы об этом говорили, что «Балтика» находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали недружественные страны. Вот и все. Ни о какой национализации речи в настоящее время не идет, — заявил Силуанов.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче доли иностранных владельцев компании «Балтика» во временное управление Росимущества. Такое решение было принято после того, как корпорация Carslberg Group покинула российский рынок. После передачи доли корпорации Росимуществу гендиректор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил власти России в краже бизнеса.

Позже президент «Балтики» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко и предложил ему национализировать предприятие. По мнению Боллоева, национализация является единственным возможным выходом для завода, оказавшегося в непростой ситуации после провала сделки с корпорацией Carlsberg Group.