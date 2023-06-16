Силуанов объяснил чиновникам, как быть ближе к народу Силуанов призвал российских чиновников отказаться от водителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме предложил чиновникам отказаться от личных водителей и сесть за руль самостоятельно. По мнению главы ведомства, это поможет представителям власти стать ближе к народу.

Полно людей, которые сегодня ездят с водителем на иностранных автомобилях. Зачем? Садитесь за руль. Я готов тоже за рулем ездить. Я за рулем по субботам, воскресеньям езжу и на работу, и не на работу. В будние дни действительно мне комфортнее, быстрее и удобнее иметь водителя. Но это касается не всех чиновников, — сказал Силуанов.

Министр предложил поощрять чиновников, которые начнут водить машину самостоятельно, выплатами. Он считает, что это будет выгоднее для бюджета, а также улучшит репутацию власти.

Силуанов добавил, что сотрудники Минфина готовы сменить иностранные автомобили на Lada Aura. Он заявил, что машина — почти бизнес-класс, несмотря на то, что не завелась с первого раза.

Ранее сообщалось, что глава Сбербанка Герман Греф с двух попыток не смог завести новую Lada Aura, которую ему представил гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов на полях ПМЭФ-2023. До этого руководитель спецпроекта компании Николай Коршунков рассказывал, что автомобиль создан «для удобного передвижения деловых людей».