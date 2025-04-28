Силуанов обозначил главный приоритет бюджетной политики России Силуанов назвал обеспечение безопасности страны приоритетом для бюджета

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Антон Силуанов

Все потребности специальной военной операции удовлетворяются в полном объеме, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Выступая в рамках марафона «Знание. Первые», он отметил, что это направление является одним из приоритетных для российского бюджета. Важны, по его словам, также поддержка граждан, достижение технологического лидерства или технологического суверенитета, придает корреспондент NEWS.ru.

Потребности страны в обеспечении нужд специальной военной операции сегодня обеспечиваются в полном объеме и беспрекословно, — сказал министр.

Ранее Антон Силуанов заявил, что бюджетное правило следует настроить для минимизации рисков из-за торговых войн. По его словам, отсечка в $60 (почти 5000 рублей по текущему курсу) за баррель нефти уже не актуальна.

До этого он отметил, что к концу 2024 года Министерство финансов России может привлечь 220 млрд рублей в рамках программы долгосрочных сбережений. Он отметил, что в текущем году ведомство поспособствовало участию граждан в этом проекте. Силуанов также сообщил, что в следующем году министерство намерено внедрить налоговые стимулы для работодателей. Эти меры коснутся тех компаний, которые софинансируют взносы своих сотрудников.