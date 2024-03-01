Глава ВТБ предрек снижение ключевой ставки Костин допустил снижение ключевой ставки до 13% к концу года

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Глава ВТБ Андрей Костин заявил в эфире «России 24», что к концу 2024 года ключевая ставка ЦБ может снизиться до 13% годовых. По его мнению, процесс снижения будет постепенным.

По мере движения, стабилизации инфляции ставка будет снижаться, мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Мы считаем, что со второго полугодия ставка точно должна пойти потихоньку вниз, но аккуратно, по-женски будет снижаться, потихонечку, — сказал Костин.

В феврале по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Перед этим регулятор пять раз подряд повышал показатель.

Также в феврале Центробанк повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 13,5–15,5% годовых. Вместе с тем регулятор поменял прогноз на 2025 год, в котором, согласно обновленной оценке, ставка составит 8–10% вместо ожидаемых ранее 7–9%. Прогноз на 2026 год ЦБ менять не стал, предполагается, что ставка составит 6–7%.

Ранее финансовый аналитик Ян Арт высказал мнение, что при снижении ключевой ставки может произойти резкий рост инфляции. По его словам, чтобы этого избежать, нужен относительно стабильный курс рубля, когда степень девальвации национальной валюты в год будет составлять 5%.