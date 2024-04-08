Силовики раскрыли схему махинаций с языковыми сертификатами в Москве СК: задержаны пять человек по делу о махинациях с языковыми сертификатами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве задержаны пять человек по подозрению в незаконной выдаче сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство в России, сообщили в столичном СК. Среди задержанных есть сотрудники Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. Как отмечается, большая часть иностранцев в действительности не владела знаниями.

Установлены и задержаны пять подозреваемых в инкриминированном деянии. Проведены обыски в жилище и по месту их работы, в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на причастность фигурантов к преступлениям, — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция проводит обыски в офисах и по местам жительства сотрудников компании «Аксиома», которая незаконно выдавала мигрантам сертификаты об успешной сдаче русского языка за деньги. В схеме участвовали сотрудники ведущих вузов города. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

В конце марта Telegram-канал Mash сообщал, что в Москве и области начались массовые рейды на мигрантов по поиску фиктивных регистраций. По данным канала, также правоохранители привлекают к ответственности собственников жилья, которые помогают иностранцам в этом деле.