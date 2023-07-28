Силовики нагрянули с обысками на оборонное предприятие 74.RU: сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски на оборонном заводе «Сигнал» в Челябинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД приступили к обыскам на оборонном заводе «Сигнал» в Челябинске, сообщает 74.RU. По данным издания, следственные мероприятия проводятся в кабинете генерального директора завода в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По информации 74.RU, с 2015 года руководители предприятия отдавали распоряжения о реализации пиротехнической продукции аффилированным юрлицам по цене в два раза ниже себестоимости. На данный момент следствие оценивает ущерб в 10 млн рублей.

В июне силовики пришли к бывшим российским парламентариям с обысками по делу экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Так, сотрудники силовых ведомств в рамках следственных действий посетили квартиры экс-депутатов в Москве, Московской области и Калининграде. Пономарева обвиняют в распространении фейков о российской армии.

Обыски прошли у бывших депутатов Госдумы Маргариты Свергуновой и Олега Гонжарова, а также у экс-политиков Бориса Коновалова и Соломона Гинзбурга.

Ранее стало известно об аресте руководства ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“» в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По одной из версий, руководители предприятия могли потратить федеральные средства на модернизацию спецсвязи, используя китайские компоненты.