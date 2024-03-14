«Сильный троллинг»: В Госдуме отреагировали на «формулу мира» Медведева Депутат Новиков назвал «формулу мира» Медведева политическим троллингом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

«Формула мира», предложенная зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым, является сильным политическим троллингом, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По словам политика, его план по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной выглядит блестяще, однако нетрудно представить, как к нему отнесутся те, кому он был адресован. При этом один пункт этой формулы депутат назвал «совершенно нереализуемым».

Блестящий план, за исключением одного пункта, совершенно нереализуемого. Я думаю, у Дмитрия Медведева в отличие от того периода времени, когда он был президентом России, стало больше свободного времени. Он формулирует такие идеи, которые можно счесть за сильный политический троллинг. План выглядит блестяще, но каким будет отношение к этому плану среди тех, кому он адресован, можно совершенно четко себе представить, — заявил Новиков.

Ранее Медведев заявил, что предлагаемая президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» вызывает у него «чувство брезгливости, переходящее в ощущение стыда». Вместо этого он предложил российский сценарий завершения конфликта, предполагающий полную и безоговорочную капитуляцию Киева.