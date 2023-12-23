«Сильная и достойная кандидатура»: Зюганов о выдвижении Харитонова Зюганов: Харитонов является достойной кандидатурой на выборах президента РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Харитонов

Депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов станет сильной и достойной кандидатурой на выборах президента РФ, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов в ходе предвыборного съезда партии, который проходит в оздоровительном комплексе «Снегири» в Московской области. Он назвал коллегу «именитым, опытным и знающим ситуацию во всей стране человеком», передает ТАСС.

Он единственный в Госдуме, кто избирался в нее восемь раз и одновременно был депутатом РСФСР. <...> Он прошел выборную кампанию от Новосибирска до Краснодара, не проиграв ни одних выборов. Сейчас он возглавляет думский комитет по Дальнему Востоку, а там будут решаться главные проблемы — и не только нашей страны. В этом отношении это очень сильная и достойная кандидатура, — сказал Зюганов.

Ранее Харитонов в разговоре с NEWS.ru заявил, что КПРФ со своей программой будет стремиться к победе на выборах президента РФ. При этом он уточнил, что, исходя из опыта прошлых лет, он и его фракция рассчитывают на второе место.

Харитонову 75 лет. Он родился в селе Резино Усть-Тарского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт в 1972 году. Занимал должность директора совхоза в Новосибирской области с 1976 по 1994 год. Также избирался народным депутатом РСФСР в 1990 году и являлся членом фракции «Аграрный союз». Был одним из основателей и лидеров Аграрной партии России. В 2007 году покинул Аграрную партию и вступил в КПРФ.