«Сил еще недостаточно»: в ГД оценили заявление Шойгу о добровольцах Депутат Соболев призвал к усилению добровольческих сил, участвующих в спецоперации

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что, несмотря на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу об отсутствии необходимости в новых добровольцах для участия в СВО, сил у России еще недостаточно. По мнению собеседника, нужно создать еще один армейский корпус, воздушную армию и заключать с этими военнослужащими контракты.

Несмотря на заявление Шойгу про добровольцев, у нас еще недостаточно сил. Мы должны увеличить численность армии, мы же не можем вечно обороняться. Победить в обороне невозможно, — сказал он.

Парламентарий убежден, что всех добровольцев необходимо свести в единый добровольческий корпус, определить этому корпусу организационно-штатную структуру, усилить артиллерией, танками, БМП и поставить им задачи.

Кроме того, собеседник высоко оценил решение Шойгу о заключении всех находящихся в зоне СВО военнослужащих контрактов с Минобороны. Соболев подчеркнул, что после этого они должны встать на все виды довольствий: финансовое, продовольственное и должны быть обеспечены спецодеждой.

22 июня Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что в новых добровольцах для участия в специальной военной операции на Украине нет необходимости. Министр подчеркнул, что каждые сутки страна «получает полк» контрактников — договор с армией заключают в среднем по 1336 человек.