В ГД заявили о резком росте цен на товары потребления из-за обвала рубля Депутат Арефьев заявил о резком росте цен на продукты из-за обвала курса рубля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем выше будет курс доллара, тем дороже на рынке будут стоить продукты питания и промышленные товары, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, к подобному нельзя привыкать, правительство должно принимать меры.

Чем выше будет курс доллара, тем дороже у нас на рынке будут стоить продукты питания и промышленные товары. Наш народ не такой богатый, чтобы по завышенным ценам покупать товары, при этом у нас и промышленность остановится. В советское время, например, мы сами запчасти для самолетов делали, теперь закупаем. Мало того, что у нас налоги высокие, так теперь еще и курс доллара прибавляется. В результате теряет и экономика, и люди, — рассказал Арефьев.

Парламентарий отметил, что Россия не может отказаться от импортозамещения, потому что отечественные компании зависят от покупки комплектующих изделий, которые необходимы для производства.

Мы не можем отказаться от импортозамещения, потому что зависим от покупки комплектующих изделий, которые нам необходимы, чтобы что-то производить. На собственное производство мы выйдем не скоро, потому что его, по сути, просто нет. Так что ничего хорошего нас не ожидает при повышенном курсе доллара. И к этому не нужно привыкать, правительство должно принимать меры. Курс доллара высокий, потому что на него спрос большой, — рассказал Арефьев.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал, что рост курса доллара приведет к увеличению цен на импортные товары. В течение ближайших двух месяцев они могут подорожать на 10–15%, считает он. Это касается техники и электроники, автомобилей, медицинских препаратов, одежды и обуви, а также авиабилетов и проживания в отелях, уточнил эксперт.