«Сидит и сидит»: Джабаров объяснил, почему НАТО не меняет Столтенберга Сенатор Джабаров: НАТО не может подобрать замену Столтенбергу

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Йенс Столтенберг

НАТО не собирается менять Йенса Столтенберга, потому что должность генсека Североатлантического альянса является студенческой, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По словам сенатора, Столтенберг не определяет политику НАТО, а лишь озвучивает решения высшего руководства, которому выгодно, что он «сидит себе и сидит». В то же время Джабаров не исключил, что в Альянсе не смогли выбрать подходящего кандидата на замену.

Я думаю, в НАТО возник спор по ряду кандидатов. Видимо, не нашли общего языка. Сидит себе и сидит. Я вообще бы не преувеличивал должность генсека НАТО, это студенческая должность. Он не определяет политику НАТО, а озвучивает решения высшего руководство организации, — считает Джабаров.

Сенатор считает, что отношения России и НАТО не изменятся к лучшему вне зависимости от генсека.

Ранее сообщалось, что Столтенбергу могут продлить срок пребывания на своем посту еще на один год. Официально полномочия главы НАТО должны завершиться осенью 2023 года. По словам дипломатических источников в Альянсе, продление срока полномочий Столтенбергу даст НАТО больше времени для поддержки Украины, вместо того чтобы погружаться во внутренние дебаты.