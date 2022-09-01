«Сибирь упала с неба»: как Ермак завоевал восточные земли Атаман Ермак присоединил Сибирь к России, за что сначала стал преступником, а потом — героем

Фото: Wikimedia

В. И. Суриков. «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем»

1 сентября 1581 года в поход на Сибирь выступила всего тысяча казаков под командованием атамана Ермака Тимофеевича. Это беспрецедентная в мировой истории экспедиция закончилась крушением державы хана Кучума, пришельца из Бухары, захватившего Сибирь и утвердившего там свою власть ценой крови и террора. Вскоре, в 1583 году, к России была присоединена огромная территория. Ученый Михаил Ломоносов еще в XVIII веке писал: «Богатство России будет прирастать Сибирью». В том, что у России есть Сибирь — заслуга Ермака и его храбрых казаков.

Три задачи для царя

К 1580-м годам Русское царство являлось большой и сильной державой Восточной Европы. Еще совсем недавно это было Московское великое княжество, лишь только закончившее объединение русских земель. Но уже в 1552 году царь Иван IV взял Казань, затем, в 1556 году, присоединил Астрахань, полностью ликвидировав угрозу России со стороны осколков распавшейся Золотой орды.

Впрочем, у Москвы оставались еще три важнейшие задачи. Во-первых, обеспечить защиту южных рубежей от набегов Крымских ханов. Во-вторых, вернуть русские земли в Прибалтике и получить выход к морю, жизненно необходимый для развития экономики страны. В-третьих, решить проблему Сибири, которая пока не вошла в состав России, хотя еще в 1555 году Сибирский хан Едигер признал зависимость от Москвы.

Противостояние Крымским ханам велось с переменным успехом. В 1558-1559 годах русское войско доходило до Крыма и даже вторгалось на его территорию. Случались и неудачи: в 1571 году Крымский хан Девлет-Гирей совершил удачный набег на Москву, взял и сжег русскую столицу. В следующем году крымское войско было остановлено и разгромлено при Молодях, а на южных границах к 1566 году было закончено строительство Большой засечной черты — грандиозного пограничного укрепления.

Но вести большую войну с Крымом означало необходимость воевать также с Османской империей, которая в то время была на пике своего военного и политического могущества. Можно было считать, что с укреплением границ проблема Крыма была временно решена, а окончательное уничтожение угрозы татарских набегов и присоединение полуострова стало возможным лишь в правление императрицы Екатерины II.

Что касается Прибалтики, то Чудская земля (нынешняя Эстония) с 1223 года считалась частью Новгородского государства. Второй город Эстляндии — Дерпт (нынешний Тарту) был основан в 1030 году князем Ярославом Мудрым, назывался Юрьев, и вплоть до захвата немцами в 1224 году был русским городом. Поэтому царь Иван IV требовал возвращения владений, которые его предки потеряли, когда Русь, завоеванная монголами, была слаба и раздроблена на части.

Война за Прибалтику считалась тогда самой важной внешнеполитической задачей России. Ливонский рыцарский орден, владевший большей частью нынешних Эстонии и Латвии, был слаб, а портовые города Рига и Ревель (сейчас Таллин) играли огромную роль в Балтийской торговле, без выхода к которой Россия находилась в полной зависимости от немецких купцов, объединенных в Ганзейский союз и бдительно следящих за сохранением своей монополии на торговлю. Это стало причиной начала в 1558 году Ливонской войны.

Поначалу очень успешная, затем она затянулась, а в конфликт вмешалось Польское королевство в союзе с Великим княжеством Литовским. Так что в 1581 году Ливонская война все еще продолжалась, отвлекая на себя почти все силы России.

Оставалась Сибирь. До этой территории у русского царя, занятого долгим конфликтом в Ливонии, никак не доходили руки. Меж тем в этих обширных землях произошли очень серьезные перемены.

После распада Золотой Орды Сибирским ханством правил сначала род Шибанидов, а затем их враги Табугиды. Хан Едигер, поклявшийся в верности Ивану Грозному, был как раз из дома Табугидов. Но Шибаниды владели еще и Бухарским ханством в Средней Азии. Так что, воспользовавшись тем, что русское войско было занято в Ливонии и не сможет помочь Едигеру, в 1563 году в Сибирь вторгся бухарский царевич Кучум с войском, собранным из узбеков, ногайских татар и казахов.

После недолгой борьбы Кучум убил Едигера и стал править в Сибири. Смена династии сопровождалась изрядным кровопролитием, особенно среди татарской знати. Также Кучум привез из Средней Азии мулл, которые должны были обратить в ислам многочисленные языческие народы Сибири. Тех, кто отказывался принять новую веру, убивали.

Фото: Wikimedia Въезд плененного Кучумова семейства в Москву. 1599. Худ. Н.Н. Каразин

Хан Кучум объявляет о независимости

Первое время, чувствуя неустойчивость своего положения, Кучум делал вид, что ничего не замышляет против России. Он исправно платил дань Ивану IV и писал ему, что замена правящей династии в Сибири никак не отразится на дружеских связях с Москвой.

Но как только власть нового хана укрепилась, он немедленно забыл о прежних обещаниях и объявил о независимости Сибирского ханства. Заодно он перестал платить дань и настрого запретил это делать всем подвластным сибирским племенам. Нескольких старшин из племени остяков, сохранивших верность России, Кучум приказал поймать и казнить вместе с их семьями.

Так повторилась та же самая история, что была с Казанью, где русские несколько раз пытались поставить «своих» ханов, но всякий раз, набрав немного сил, те начинали вести собственную политику и всеми силами пытались избавиться от связей с Россией.

Провозглашение «сибирской свободы» немедленно повлекло разгул бандитизма на границе с Россией. Сибирские татары и другие пограничные племена начали совершать набеги на русские земли. Грабители сжигали деревни, уводили в рабство крестьян, уничтожали соляные и горнорудные промыслы.

В 1574 году царским указом купцам Строгановым, которые владели обширными территориями по рекам Кама и Чусовая, было разрешено завести частное войско, которое должно было не только защищать пограничье от набегов, но и, по возможности, наводить порядок уже на землях Сибирского ханства. На это Строгановым была дана особая царская грамота, жаловавшая им земли по Тобол-реке, принадлежавшие Кучуму.

Вот что писал об этом в «Истории государства Российского» Николай Карамзин:

Строгановы имели законное право идти с огнем и мечем за Каменный Пояс (Уральские горы. — NEWS.ru), но силы их, не соответствовали такому важному предприятию. Миновало шесть лет, в течение сего времени Яков с Григорием умерли, оставив свое богатство в наследие меньшому брату Семену, который вместе с племянниками Максимом Яковлевым и Никитою Григорьевым счастливо исполнил их славное намерение, заслужив тем сперва гнев Иоанна, а благодарность, его и России, уже после.

Строгановы готовят поход в Сибирь

Строгановы, считавшиеся богатейшим в России купеческим семейством, немедленно воспользовались этой возможностью и стали собирать отряды добровольцев. Охотно шли служить купцам донские казаки, с которыми Строгановы наладили отличные связи.

Первое время сил хватало лишь на оборону границы от набегов. Частная армия Строгановых насчитывала всего тысячу стрелков из пищалей. Однако в 1578 году купец Семен Аникеевич, старший в клане Строгановых и отличавшийся самым авантюрным характером, решил, что пришло время готовить большой поход против Кучума. Он отправил письмо казачьему атаману Ермаку Тимофеевичу, по прозванию «Токмак», в котором призывал атамана вместе с его людьми приходить в Пермский край, где в городке Орел собиралось войско для войны с Кучумом и защиты православной веры.

Предложение было очень перспективным. Ермак и его воины отлично понимали, что поход в Сибирь — это великое предприятие, в котором его участники не только обретут вечную славу, но станут богатыми людьми. Не зря Карамзин называл Ермака «Российским [конкистадором] Писарро, грозным для диких народов». Подобно тому, как конкистадоры завоевали для Испанской империи огромные земли в Америке, русские казаки сделали Сибирь частью России.

Еще одной причиной военных приготовлений стали известия, которые Строгановы получали от своих агентов в Сибири. Те сообщали, что последние несколько лет хан Кучум готовит деньги и собирает войско, чтобы вторгнуться в Россию, пользуясь тем, что большая часть русской армии воюет на западных рубежах. Это заставляло действовать быстро и решительно.

Уже в 1578 и 1579 годах отряд Ермака совершил два похода в приграничные земли, проведя что-то вроде разведки боем. Ермак отправился на вражескую территорию с малыми силами и тщательно изучил будущий театр военных действий.

К 1881 году все было готово для большого похода. К дружине Ермака присоединились еще три казачьих атамана Иван Кольцо, Никита Пан и Савва Болдырь, всего против Кучума отправились чуть более тысячи человек на 80 больших лодках.

Фото: Wikimedia Памятник в Чусовом

Ермак отправляется в экспедицию

Каждый участник экспедиции брал с собой в поход саблю, две пищали, свинец и порох. Экипировка казака была несложной: одна рубаха, двое шаровар, кафтан из толстого сукна и шапка целиком из меха или суконная с меховым околышем. Перед походом люди запасались сухарями. Хранили сухари в бочках, которые укладывали на дно лодки. Еще казаки брали ячмень, из которого варили себе кашу, делали квас и пиво.

Войска Кучума могли сражаться лишь на суше, главной силой их оставалась конница. Отряд Ермака вел войну на воде. Это давало ему большие преимущества в мобильности, ведь почти все поселения Сибири находились на берегах рек, а перевозить войско на лодках было куда быстрее, чем идти татарской конницей по лесам и бездорожью.

Казачий струг не имел палубы, а посреди судна ставилась мачта. При попутном ветре всегда поднимали парус, чтобы сэкономить силы гребцов, но чаще всего лодки всё же шли на веслах. Вторым преимуществом Ермака стало умелое использование огнестрельного оружия, особенно легких пушек.

1 сентября 1581 года отряд погрузился на струги и поднялся по рекам Чусовой и Серебрянке до Тагильского перевала в Уральских горах. Перед экспедицией встала сложнейшая задача — дальше водного пути не было, требовалось переправить через перевал не только войско, но и артиллерию, лодки со всем грузом, чтобы продолжить путь за Уралом.

Все эти тяжести казаки перенесли на собственных руках, прорубая просеки в лесах. Подобного примера самоотверженности никогда ранее не было в истории военных походов. Преодолев Урал, Ермак вывел свое войско к небольшой речке Баранчук и спустился по ней к Тагилу — широкой и полноводной реке, откуда проследовали к Тоболу. Во время этого большого плавания, как отмечал русский историк Семен Ремезов, казаки убедились, что «Сибирская страна богата и всем изобильна и живущие люди в ней не воинственны».

Обстоятельства изменили это мнение. Первое военное столкновение с сибирскими племенами состоялось на реке Тура.

Вот как описывал его историк Руслан Скрынников:

Однажды сторожевой корабль опередил флотилию на версту. В сумерках кормчий велел бросить якорь. Казаки не подозревали того, что притаившиеся в лесу «бусурмане» давно заметили их и крались за ними следом вдоль берега, спрямляя путь там, где река петляла. Мансийские воины появились из лесной чащи так неожиданно, что казаки не успели взяться за оружие. Струг был захвачен мгновенно. К счастью для казаков, манси не знали, что делать с захваченным судном и попавшими в их руки пленниками. Когда казаки с подоспевших судов подняли пальбу, мансийские воины разбежались, оставив на берегу пленников.

Фото: Wikimedia Торжество Ермака. (Прием взятого им в плен царевича Магмет-Кула, в октябре 1583 г.

Падение столицы Сибири

Бежавшие с места сражения воины манси принесли весть о приближении казаков хану Кучуму. Они же сообщили, что число казаков совсем невелико. Хан, до того всерьез не воевавший с русскими, посчитал, что легко справится с немногочисленным отрядом Ермака. Он стал готовить войско, чтобы первым нанести удар.

Отряды под командованием Маметкула, брата Кучума, встали на Чувашевом мысу у слияния Тобола и Иртыша, перекрыв Ермаку дальнейший путь по реке. Силы татар превосходили русские более чем в восемь раз. Для надежности Маметкул приказал построить на берегу бревенчатое укрепление.

2 ноября 1582 года казаки начали штурм. Ермак приказал солдатам высадиться на берег, предварительно обстреляв татарские укрепления из орудий, установленных на лодках. Татары ответили залпами из лука. Татарские войска располагали артиллерией, но основную силу составляли отряды коренных народов Сибири, которые не были знакомы с огнестрельным оружием, предпочитая использовать в бою луки.

Пушки казаков, вынужденные стрелять по бревенчатым укреплениям, не нанесли особого ущерба татарам, но, отвлекая внимание, позволили Ермаку спокойно произвести высадку войск на берег. Затем казаки построились в каре, поставив стрелков в середину.

Маметкул, увидев, что Ермак готов атаковать, распорядился сделать в бревенчатом заграждении проходы и приказал своей коннице атаковать, чтобы сбросить казаков в реку. В первых рядах Сибирских войск наступали ханты и манси, которые никогда не воевали с регулярными войсками. Слаженный залп казачьих пищалей буквально выкосил их ряды и спровоцировал массовое бегство с поля боя.

Более дисциплинированные сибирские татары продолжили наступать, но тут кому-то из казаков Ермака посчастливилось подстрелить Маметкула. Татары запаниковали и побежали с поля боя. Кучум наблюдал за боем с горы. Едва русские начали одолевать, он обратился в бегство, бросив на произвол судьбы свою столицу.

После боя отряд Ермака отслужил благодарственный молебен за одержанную победу и беспрепятственно вступил в Кашлык. Там казаков ждала богатая добыча. Драгоценные меха, серебро и золото Ермак, по обычаю казаков, велел разделить поровну между всеми участниками похода.

Сибирские племена, покоренные чужеземцами Кучума и платившие дань хану Сибири, отнеслись к казакам миролюбиво. Уже на четвертый день после бегства Кучума вождь одного из племен по имени Боар привез Ермаку в Кашлык рыбу и другие припасы. Ермак одержал решающую победу, он продемонстрировал всей Сибири силу русского войска, разгромил армию хана Кучума и занял его столицу. Но война еще не закончилась — Кучум ушел и еще долгое время тревожил русские отряды и поселения своими набегами.

Фото: Wikimedia Посланники от Ермака на Красном крыльце перед Иваном Грозным. Картина С. Р. Ростворовского, 1884 год

Сибирь становится русской

В то же самое время в Москве получили первые известия о походе Ермака. Ивану IV, занятому войной в Ливонии, самодеятельность Ермака пришлась не по душе. Царь считал, что казаки рассорили его с Сибирским ханством и ради своего прибытка нарушили мир на восточной границе.

Получив донос Чердынского воеводы Пелепелицына, Иван IV в ноябре 1582 года ругал Строгановых за то, что они призвали в свою вотчину казаков «воров» — волжских атаманов, которые, как писал царь «прежде того ссорили нас с Ногайской ордою, послов ногайских на Волге на перевозах побивали и нашим людям многие грабежи и убытки чинили».

В ответ Ермак отправил в Москву посольство во главе со своим ближайшим сподвижником атаманом Иваном Кольцо. Они повинились перед царем за то, что без его приказа завоевали Сибирь, которую теперь отдают под власть русского государства. Царю были вручены богатые дары, свидетельствующие о том, сколь важна Сибирь для русского государства. Иван Грозный, поговорив с послом, изменил свою точку зрения, сказав: «Новое царство послал Бог России!» По всей Москве в знак великой радости звонили в колокола.

Николай Карамзин, рассказывая о встрече царя с посольством Ермака, писал:

Казалось, что Сибирь упала тогда с неба для России. Опала сделалась честью: оглашенный преступник, Иван Кольцо, смиренно наклоняя повинную свою голову пред царем и боярами, слышал милость, хвалу, имя доброго витязя, и с слезами лобызал руку Иоаннову. Государь жаловал его и других послов деньгами, сукнами; немедленно отрядил воеводу князя Семена Дмитриевича Болховского и 500 стрельцов к Ермаку; дозволил Ивану Кольцу на обратном пути искать охотников для переселения в новый край Тобольский и велел епископу Вологодскому отправить туда десять священников.

Следующие несколько лет Ермак со своим отрядом подавлял восстания сибирских татар, приводил в русское подданство местные племена, налаживал мирную жизнь в Сибири.

Атаман погиб 16 августа 1585 года, когда с небольшим отрядом в 50 казаков шел на стругах по Иртышу. Лишившийся власти хан Кучум, мечтавший отмстить Ермаку подкараулил его на стоянке, внезапно напал и уничтожил весь отряд. Раненный Ермак пытался доплыть до лодки, чтобы спастись, но тяжелая кольчуга утянула его на дно реки. Кучум был так впечатлен храбростью Ермака, что приказал похоронить его с почестями положенными знатному человеку.

Хотя свергнутый хан пытался сопротивляться русской власти до 1598 года, присоединение Сибири к России стало свершившимся фактом еще при жизни Ермака.