Си Цзиньпину передали теплые слова от Путина Володин на встрече с Си Цзиньпином передал ему теплые слова Путина

Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с главой КНР Си Цзиньпином передал ему теплые слова и добрые пожелания от российского президента Владимира Путина, передает ТАСС. По словам Володина, отношения между Россией и Китаем находятся на пике развития.

Прежде всего хочу вам передать теплые слова от нашего президента, добрые пожелания Владимира Владимировича Путина. Во много именно благодаря вашим отношениям с нашим президентом сегодня наши страны не только стратегические партнеры, но и стратегические друзья, — сказал спикер Госдумы.

Ранее Си Цзиньпин впервые за шесть лет приехал в Штаты, чтобы встретиться с американским коллегой и заодно поучаствовать в саммите АТЭС. При этом Байден перед переговорами с Си Цзиньпином заявил, что у Китая есть «реальные проблемы», имея в виду рост безработицы и кризис в сфере недвижимости.

До этого Си Цзиньпин во время выступления на приветственном банкете американских дружественных групп заявил, что Китай никогда не делал ставку на проигрыш США. По его словам, Пекин не вмешивается во внутренние дела Вашингтона и не стремится бросить ему вызов.