Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом, сообщает Центральное телевидение Китая. Они обменялись поздравительными телеграммами. Путин, в свою очередь, выразил уверенность, что сотрудничество Китая и России получится вывести на еще более высокий уровень.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами по случаю Нового года, — говорится в сообщении.

30 декабря Путин направил поздравления лидерам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии, Боливии, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Китая, Кубы, Никарагуа, Сербии, Сирии, а также Турции.

Путин также поздравил с наступающим Новым годом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он подчеркнул, что в 2022-м страны вышли на новый союзнический уровень взаимодействия. Кроме того, российский лидер поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра страны Никола Пашиняна.