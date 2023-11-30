Швыдкой объяснил сложность возврата скифского золота в Крым Швыдкой: возврат скифского золота будет сложным из-за политизированности судов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Швыдкой

Процесс возврата скифского золота будет сложным из-за политизированности судов, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В случае обращения в Европейский суд потребуется серьезная подготовка, пояснил он. По его словам, которые приводит ТАСС, в мире серьезная антироссийская пропаганда.

Я думаю, перспектива сложная. Я бы не делал никаких поспешных выводов. Это очень сложный процесс. Если мы будем обращаться в международные суды, это займет достаточно большое количество времени. Нужно просто очень серьезно подготовиться. Все суды политизированы в высшей степени сегодня, — пояснил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения общечеловеческой морали. По ее словам, своим решением Гаага нанесла ощутимый удар по культурно-историческому наследию Крымского полуострова, став участником захвата уникальных артефактов.

27 ноября скифское золото привезли на Украину. В грузовике, который заехал на территорию Киево-Печерской лавры, находилось 2694 килограмма культурных ценностей. Таможенники начнут их идентификацию и оформление в сокровищнице музея. Минкультуры страны до этого договорилось с нидерландским Музеем Алларда Пирсона об условиях передачи Киеву скифского золота. В ведомстве рассказали, что культурное учреждение не будет взимать с Украины стоимость девяти лет хранения артефактов.

Экспонаты были отправлены в Европу четырьмя крымскими музеями в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото будет передано украинской стороне.