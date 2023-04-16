Минобороны РФ: штурмовики ЧВК «Вагнер» заняли еще два квартала в Артемовске

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» смогли взять под контроль два квартала в Артемовске в северо-западной и юго-восточной частях города, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, подразделения ВДВ России сковывали действия противника на флангах.

На Донецком направлении штурмовыми отрядами «Вагнер» в ходе наступательных действий освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной частях города Артемовска. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, — сказал Конашенков.

Суммарно за сутки в результате действий российских сил на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО погибли около 335 украинских военных. Кроме того, были уничтожены три склада с боеприпасами, два танка, боевая бронированная машина, гаубицы «Гвоздика» и «Мста-Б», три гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, реактивная система залпового огня «Ураган», американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и четыре беспилотника, говорится в сообщении.

В районах населенных пунктов Новоселовское и Куземовка ЛНР, а также Масютовка Харьковской области были пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). В районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики обезврежены члены украинской ДРГ, отметили в Минобороны.

Кроме того, в районах населенных пунктов Торское и Терны ДНР российские силы уничтожили три склада боеприпасов ВСУ.

Накануне Минобороны сообщило, что вагнеровцы заняли два квартала на северной и южной окраинах Артемовска. В ведомстве подчеркнули, что подразделения ВСУ, отступая, разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения войск ВС РФ.