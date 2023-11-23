В Минюсте предупредили о росте штрафов за публикацию материалов иноагентов Штрафы за распространение материалов иноагентов вырастут до 500 тыс. рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штрафы в 300–500 тысяч рублей начнут назначать лицам, распространяющим материалы иностранных агентов без соответствующей маркировки, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет не о самих иноагентах, а «третьих лицах» — тех, кто «умышленно либо неумышленно помогает, либо поддерживает как-то иностранных агентов».

Мы сейчас полномочия получили, предупреждения, то есть некой профилактики. Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300–500 тысяч штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института, — сказал Свириденко.

Он добавил, что данная мера в первую очередь касается библиотек, книг, университетов и СМИ. По его словам, в конце ноября правительство утвердит постановление, которое позволит применять такие штрафы.

Свириденко отметил, что пока Минюст ограничивается предупреждениями, на которые нарушители добросовестно реагируют. При этом он добавил, что как только появится документ, позволяющий взыскивать с них штрафы, ведомство приступит к пополнению бюджета страны.

Ранее Свириденко сообщил, что Министерство юстиции России за время действия законодательства об иноагентах сняло этот статус с 65 лиц. По его словам, в основном это физические лица, но есть и юридические.