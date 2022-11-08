«Штампуют сказки»: Кадыров отверг информацию о гибели чеченских солдат Кадыров назвал неправдой информацию о гибели сотен чеченских бойцов под Лисичанском

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Ни один чеченский боец не погиб под Лисичанском, пропагандистские каналы настолько заврались, что на ровном месте «штампуют сказки», так глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию украинских СМИ о гибели «сотен чеченских военнослужащих» на вышеупомянутом направлении. Он подчеркнул, что, напротив, у чеченских подразделений дела обстоят хорошо, в том числе и в Лисичанске.

Кадыров добавил, что «такие байки даже комментировать не хочется», однако это необходимо, чтобы успокоить переживающих людей.

Вражеские пропагандистские каналы настолько заврались, что на ровном месте штампуют сказки. <...> Такие байки даже комментировать не хочется, но все-таки, наверное, надо. <...> Заявляю, что это неправда, — заявил он в видеообращении в своем Telegram-канале.

Глава Чечни также анонсировал «сюрпризы» для украинских военных, которых он в своей речи назвал сатанистами. Он пояснил, что итоги после таких анонсов не заставляют себя долго ждать, напомнив про операцию «Возмездие», в результате которой за один день, по его словам, было убито более 600 бойцов ВСУ.

Он также выразил соболезнования тем украинцам, которые стали «невольниками натовской политики» и никак не могут повлиять на ситуацию в своей стране.

По словам Кадырова, ВСУ сильно ослабли, исчерпав свои ресурсы, и на Западе об этом знают, присылая на украинскую сторону наемников.

Бороться с простыми рабочими, которых Зеленский гоняет на передовые, даже как-то неловко было. Мы хотим видеть против себя профессионалов, а не заложников обстоятельств. Ждем, — подытожил он.

Ранее командир спецотряда «Ахмат» Апты Алаудинов опроверг слухи о массовой гибели чеченских спецназовцев под Лисичанском. Он отметил слаженные действия бойцов 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, «Ахмата» и ЧВК «Вагнер».