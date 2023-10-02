«Шоу на публику»: Рябков об отсутствии в бюджете США денег для Киева Рябков назвал временный бюджет США без средств для Украины игрой на публику

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

В России не считают, что принятие временного бюджета в США, в который не заложены средства на поддержку Украины, что-то изменит в позиции Вашингтона, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости. По его словам, все происходящее — «шоу на публику».

Они [США] будут продолжать поддержку. <...> Это просто шоу на публику, трескотня. Фундаментальная нацеленность Вашингтона на поддержку клиентов в Киеве не меняется. Межпартийные дрязги сами по себе, а поддержка — сама по себе. Найдут они деньги, — заявил он.

Рябков добавил, что в распоряжении США такие инструменты, как неограниченная эмиссия, неограниченное финансирование любых государственных задолженностей и госдолга.

Так что никаких сдерживающих факторов нет, — резюмировал он.

Сенат Конгресса США ранее согласовал проект временного финансирования правительства сроком на 45 дней. При этом документ не включает в себя помощь Украине. Отмечается, что принятие проекта позволило избежать полной остановки работы правительства, также известной как шатдаун. Подписанию проекта препятствовали разногласия, возникшие между демократами и республиканцами. Угроза шатдауна возникла из-за разногласий администрации Белого дома и Конгресса США.