SHOT: помощник депутата Валуева опроверг его госпитализацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Валуев

Помощник депутата Госдумы Николая Валуева опроверг сообщения о его госпитализации, передает Telegram-канал SHOT. Он добавил, что в данный момент парламентарий находится у себя дома. Ранее появилась информация, что Валуев попал в больницу из-за проблем с ногой.

Николай Сергеевич прыгает, пляшет. Вчера допоздна был в Государственной думе. Никто ему ноги не ломал, и в больницу его никто не клал. Он жив, здоров, улыбается и ходит на двух ногах. Сейчас он находится дома, — заявил он.

Ранее российского шахматиста и депутата ГД Анатолия Карпова госпитализировали из-за того, что он неудачно упал на выходе из здания Госдумы. Его обнаружили без сознания, после чего его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму.

Позднее в Сети появилось видео, на котором гроссмейстер возвращается домой. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович сообщил, что Карпов находится дома.

В начале сентября в Аргентине вооруженный человек попытался убить вице-президента страны Кристину Киршнер, но был задержан полицией. Отмечается, что женщина вышла поприветствовать людей, которые собрались перед ее домом, но вскоре на нее направили оружие. Сама вице-президент в ходе инцидента не пострадала.