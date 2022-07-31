Шойгу заявил об успешном решении задач флотом России Глава Минобороны Шойгу заявил, что российский флот успешно решает задачи по защите страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны. Они демонстрируют отличную морскую выучку и слаженность действий, отметил министр в поздравлении с Днем Военно-морского флота на сайте министерства.

Сегодня личный состав Военно-морского флота наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства, — подчеркнул глава Минобороны.

Он поблагодарил ветеранов, участвующих в патриотическом воспитании молодежи и сохранении традиций. Также министр поздравил военнослужащих, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Шойгу пожелал всем «крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо Родины».

В России в 2022 году День ВМФ отмечается 31 июля.

Ранее стало известно, что Черноморский флот (ЧФ) России взял под контроль северо-западную часть Чёрного моря, завоевав господство в Азовском море во время спецоперации на Украине. По словам командующего ЧФ Игоря Осипова, боевые суда и самолёты продолжают наносить удары дальнобойными высокоточными ракетами по значимым объектам военной инфраструктуры ВСУ.