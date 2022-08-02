Шойгу заявил об уничтожении за две недели 396 западных ПТРК на Украине

Фото: Министерство Обороны РФ

Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции на Украине за прошедшие две недели уничтожили 396 ПТРК Javelin и NLAW, переданные Киеву странами Запада, приводит агентство РИА Новости слова министра обороны России Сергея Шойгу. Он также сообщил об уничтожении шести пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS, 33 американских гаубиц М777 и пяти пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon.

Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения Украине серьзно угрожают безопасности региона.

Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также — шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS, — сказал он в ходе селекторного совещания.

Ранее командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов заявил, что ЧФ взял под контроль северо-западную часть Черного моря и завоевал господство в Азовском море во время спецоперации на Украине. По его словам, боевые суда и самолеты продолжают наносить удары дальнобойными высокоточными ракетами по значимым объектам военной инфраструктуры ВСУ.