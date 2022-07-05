Шойгу заявил об уничтожении 170 наемников на Украине за десять дней Шойгу: за десять дней были уничтожены 170 наемников, еще 99 сами покинули Украину

Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу

За последние десять дней в ходе специальной российской операции на Украине удалось уничтожить 170 иностранных наемников, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Как пишет РИА Новости, он добавил, что многие также решили отказаться от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины. По его словам, такое решение приняли как минимум 99 человек.

В результате успешного наступления Российской армии и подразделений народных республик сократилось количество действующих в стране иностранных наемников и сотрудников частных военных компаний. За последние 10 дней 170 наемников уничтожены, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули территорию Украины, — сказал министр.

Ранее Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что украинская армии в ходе боев за Лисичанск потеряла более 5469 солдат. Руководитель военного ведомства подчеркнул, что солдаты ВСУ лишились 196 танков и бронированных машин, а также 12 самолетов и одного вертолета. По словам Шойгу, военнослужащие РФ потратили две недели на то, чтобы выбить вражеские группировки из Горского котла, Лисичанска и Северодонецка.