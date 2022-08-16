Шойгу заявил о срыве планов Запада изолировать Россию

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Участие иностранных делегаций в Московской конференции по безопасности говорит о том, что планы западных стран изолировать Россию потерпели крах, заявил министр обороны Сергей Шойгу, которого цитирует РИА Новости. Глава ведомства добавил, что система глобальной безопасности меняется, а неоспоримое доминирование США и их союзников остается в прошлом.

Несмотря на попытки Соединенных Штатов и НАТО в очередной раз изолировать Россию, ваше участие в форуме служит подтверждением того, что эти планы потерпели крах. Мы ценим вашу поддержку, — сказал глава оборонного ведомства на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

Шойгу подчеркнул, что система глобальной безопасности радикально меняется, а безусловное доминирование Соединенных Штатов и их союзников остаётся в прошлом.

Также он добавил, что специальная военная операция на Украине ознаменовала окончание однополярного мира. По словам министра, главное отличие между полюсами заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, тогда как другие пренебрегают ими.