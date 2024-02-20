Шойгу заявил, что ВС России установили полный контроль над Крынками

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Сергей Шойгу, Владимир Путин

Вооруженные силы России установили полный контроль над населенным пунктом Крынки в Херсонской области, сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом Владимиром Путиным. По его словам, в селе установлены не только наблюдательные пункты, но и сосредоточены российские войска.

Это действительно так, Крынки зачищены. Мы встали фактически по всему побережью рек Крынки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска, — заявил Шойгу.

Как подчеркнул глава Минобороны, украинская армия сосредоточила в Крынках четыре бригады 30-го корпуса морской пехоты, бойцы которой участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Шойгу добавил, что Вооруженные силы Украины стремились показать США результаты в херсонском селе, однако потеряли 1,8 тысячи военных. При этом потери украинской армии в районе Крынок с лета 2023 года составили почти 3,5 тысячи человек, отметил российский министр.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что после взятия Авдеевки российской армии предстоит взять под контроль еще много крупных городов. По его мнению, следующими задачами в ходе наступления ВС РФ могут стать в том числе Северск, Краматорск и Славянск, в которых украинские войска выстроили мощную оборону.