Шойгу заявил о формировании резервных полков в зоне СВО Глава Минобороны Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков для СВО

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Для всех российских подразделений в зоне специальной военной операции сформированы резервные полки, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в штабе объединенной группировки войск. По его словам, которые приводит ТАСС, в числе добровольцев приходят высокомотивированные люди, готовые к выполнению боевых задач. Многие из них завершили полугодовой контракт, но возвращаются снова, добавил он.

Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение, — сказал Шойгу.

Он отметил, что все офицеры-инструкторы, которые проводят подготовку, имеют боевой опыт. Среди них есть те, кто ранее получил ранение, но восстановился и решил вернуться на службу.

Вместе с этим министр обороны высоко оценил вовлеченность и работу регионов при подготовке военных. Кроме того, региональные власти оказывают серьезную гуманитарную помощь и участвуют в восстановлении областей и республик, вошедших в состав РФ.

Ранее Шойгу заявил, что около 38 тысяч добровольцев заключили контракт с Минобороны РФ для выполнения задач в зоне боевых действий на Украине. По его словам, многие из них уже участвовали в военной операции и решили заключить новый контракт.

До этого министр обороны отмечал, что Генштаб ВС РФ не планирует проводить дополнительную мобилизацию. По его словам, на данный момент военнослужащих для СВО достаточно.