Шойгу: ВС РФ уничтожили почти 100% всех танков Leopard, переданных ВСУ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Российские военные уничтожили в зоне проведения военной операции почти 100% всех танков Leopard, которые ВСУ поставили Польша и Португалия, заявил в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ министр обороны страны Сергей Шойгу. По его словам, которые цитирует ТАСС, речь идет о 16 уничтоженных танках. Кроме этого, российские силы сбили 15 самолетов и три вертолета в зоне боевых действий, добавил он.

Только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией, — сказал Шойгу.

Всего за месяц украинские военные лишились около 2,5 тысяч единиц различного вооружения, отметил министр обороны РФ. Кроме этого, российские силы противовоздушной обороны перехватили 158 ракет HIMARS, 25 ракет Storm Shadow и 386 вражеских беспилотников, добавил он.

По словам Шойгу, ВСУ не добились успехов при попытках наступления ни на одном участке фронта. Он подчеркнул, что российские военные продолжают эффективно наносить удары по позициям противника, что существенно снижает его наступательный потенциал.

Ранее американская газета Wall Street Journal сообщала, что Киев перестал посылать крупные пехотные формирования и западные танки в атаку для штурма российских позиций. Отмечается, что решение было принято после жесткого сопротивления со стороны Вооруженных сил России.