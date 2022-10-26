Шойгу заверил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие Посол в Великобритании Келин: Шойгу заверил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заверил своих зарубежных коллег в том, что Москва не собирается применять ядерное оружие на украинской территории, рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин в беседе с CNN. По его словам, «об этом не может быть и речи», что подтверждали Шойгу и президент России Владимир Путин.

Министр обороны [России Сергей Шойгу] вновь заверил каждого министра, что мы не собираемся использовать ядерное оружие, — сказал Келин.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не планирует использовать ядерное оружие на Украине. Согласно заверениям российского дипломата, никто из руководства страны не заявлял о такой возможности. Он также добавил, что Запад не реагирует на сообщения России о провокации с «грязной бомбой», которую якобы готовит Украина.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Запад разжигает ядерную войну. Ее высказывание стало ответом на слова украинского президента Владимира Зеленского о необходимости превентивного удара НАТО по РФ. Она отметила, что марионеточный и неуравновешенный Зеленский превратился в «монстра, руками которого могут уничтожить планету».