Шойгу: Запад отказывается признать факты зверских убийств российских солдат

Фото Aleksandr Gusev/Global Look Press

Западные страны не только отрицают факт существования неонацистского режима на территории Украины, но и с почестями встречают у себя представителей националистических формирований. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости. По словам министра, Евросоюз и США не хотят признавать факты зверских убийств и пыток солдат Вооруженных сил России со стороны ВСУ.

Так называемые цивилизованные страны не только отрицают существование неонацизма на Украине, но и с почестями принимают у себя представителей нацистских подразделений, замешанных в кровавых злодеяниях, — добавил министр.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в жестокости по отношению к военнопленным украинские военные превзошли «эсэсовских офицеров», снимая пытки солдат ВС РФ на телефоны.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер ранее признала, что солдаты ВСУ пытали российских военнопленных. По её словам, сотрудники организации получили достоверную информацию, подтверждающую факты жестокого обращения с солдатами Вооружённых сил России.

Богнер отметила, что подобные действия ВСУ нарушают нормы международного гуманитарного права. Представительница ООН также призвала российские и украинские власти провести расследование преступлений.