Шойгу: Запад хочет максимально затянуть конфликт на Украине

Фото: МО Украины

Страны Запада стремятся максимально затянуть конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства. По его словам, Запад уже потратил на поставки Киеву оружия $97 млрд, передает РИА Новости.

Особое беспокойство вызывает наращивание передового присутствия НАТО у границ Российской Федерации и Республики Беларусь, а также стремление Запада максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления нашей страны, — сказал министр.

Он отметил, что Украину снабжают различным оружием 27 стран, часть этого арсенала находится в руках террористов и расползается по всему миру. Кроме того, на Украине находятся штабные офицеры НАТО, артиллеристы и другие специалисты, на ВСУ работают свыше 500 спутников Альянса, пояснил Шойгу.

Министр также назвал причину конфликта на Украине. По его мнению, после откровений экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, бывшего украинского президента Петра Порошенко и других политиков об истинных целях Минских соглашений, стало ясно, что к нынешней ситуации привел профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году. К власти пришли антироссийские силы, которые разделили братские народы, что спровоцировало противостояние в Донбассе, уверен министр.

Ранее политолог Малек Дудаков отметил, что США устраивает вялотекущий и затяжной ход украинского конфликта. По его словам, Вашингтон не хочет вступать в открытую конфронтацию с Россией, поскольку это создаст угрозу ядерной войны, но при этом стремится обеспечить победу Украины. Эксперт добавил, что, несмотря на это, «красные линии» США постоянно сдвигаются, и они оказываются все более вовлеченными в конфликт.